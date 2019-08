The Kapil Sharma Show: नोरा फतेही को बेली डांस में इस शख्स ने दी टक्कर, एक्ट्रेस रह गईं हैरान- देखें Video

Power #NoraFatehi ???????????? @1norafatehi ???????? follow for more @norafatehi #NoraFatehi # ‏#인스타그램 #피자 #고기 #좋아요 #딸기 #디저트

A post shared by Queen nora???????????????? (@1norafatehi) on Aug 25, 2019 at 4:04am PDT