The Sky is Pink Movie Review: शानदार एक्टिंग और दिल छू लेने वाली कहानी है प्रियंका चोपड़ा और जायरा वसीम की फिल्म The Sky is Pink Review: 'द स्काइ इज पिंक' सच्ची कहानी पर आधारित है, और इसमें अदिति चौधरी (प्रियंका चोपड़ा), नीरेन चौधरी (फरहान अख्तर), ईशान चौधरी (रोहित सराफ) और आयशा चौधरी (जायरा वसीम) की दिल छू लेने वाली कहानी को दिखाया है.