The Zoya Factor Trailer Release: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लकी चार्म बनीं 'जोया', देखें ट्रेलर

The Zoya Factor Trailer: सोनम कपूर और दुलकर सलमान की फिल्म का ट्रेलर रिलीज

खास बातें 'द जोया फैक्टर' का ट्रेलर हुआ रिलीज सोनम कपूर का दिखा बेबाक अंदाज दुलकर सलमान ने भी फिल्म के रिलीज से पहले जीता फैंस का दिल

The Zoya Factor Trailer: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) और साउथ के एक्टर दुलकर सलमान (Dulquer Salman) की जोड़ी अपकमिंग फिल्म 'द जोया फैक्टर (The Zoya Factor)' के जरिए पर्दे पर दस्तक देने वाले हैं. सोनम कपूर (Sonam Kapoor) और दुलकर सलमान (Dulquer Salman) की इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें एक्ट्रेस को लकी चार्म से सीधा देवी बनते दिखाया गया है. फॉक्स स्टार स्टूडियोज के बैनर तले बनी फिल्म 'द जोया फैक्टर (The Zoya Factor)' क्रिकेट, 1983 के वर्ल्डकप और लकी चार्म से जुड़ी हुई है. लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोग सोनम कपूर (Sonam Kapoor) से ज्यादा दुलकर सलमान की सराहना कर रहे हैं.

'द जोया फैक्टर (The Zoya Factor)' के ट्रेलर में दिखाया गया कि जिस दिन क्रिकेटर कपिल देव की टीम 1983 का वर्ल्ड कप जीतती है, उसी दिन जोया (Sonam Kapoor) का जन्म होता है. इस चीज के लिए जोया के पिता उन्हें अपना लकी चार्म मानने लगते हैं. लेकिन, ट्रेलर में सोनम कपूर अपने आपको सबसे अनलकी बताती हैं. इसके बाद वह भारतीय क्रिकेट प्लेयर दुलकर सलमान से मिलती हैं, फिर शुरू होती है दोनों की लव स्टोरी. इसके बाद जोया भारतीय क्रिकेट प्लेयर्स को बताती हैं कि उनका जन्म 25 जून, 1983 को हुआ था, जिसके लिए उनके पिता उन्हें भाग्यशाली मानते हैं. इसके बाद से जोया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और लोग उन्हें देवी का दर्जा देना शुरू कर देते हैं.

सोनम कपूर (Sonam Kapoor) और दुलकर सलमान (Dulquer Salman) की यह फिल्म अनुजा चौहान के नॉवेल 'द जोया फैक्टर' पर आधारित है. यह फिल्म इसी साल 20 सितंबर को रिलीज होगी. इस दिलचस्प कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इससे पहले फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज हुआ था, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर देवी बनी नजर आ रही थीं.

