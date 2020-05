कश्मीर की कवरेज के लिए तीन भारतीयों को मिला पुलित्जर पुरस्कार, तो बॉलीवुड डायरेक्टर ने यूं दिया रिएक्शन

वहीं, बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई है. उन्होंने लिखा, "जम्मू और कश्मीर के यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को इस साल फीचर फॉटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है." बता दें कि जहां यासीन डार और मुख्तार खान कश्मीर के निवासी हैं तो वहीं चन्नी आनंद जम्मू के रहने वाले हैं. बता दें कि इन फोटोग्राफर्स ने कश्मीर में रहते हुए वहां तैनात सेना, रोजाना की जिंदगी, पुलिस और आंदोलन से जुड़ी कई तस्वीरें खींची थीं.

Thank you Colleagues, friends, brothers. I would just like to say thank you for standing by us always. It's an honour and a privilege beyond any we could have ever imagined. It's overwhelming to receive this honor.