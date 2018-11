Thugs of Hindostan: आमिर-अमिताभ का धांसू अंदाज, कैटरीना का जादू, 300 करोड़ का बजट- 5 खास बातें

खास बातें आमिर-अमिताभ एक साथ आएंगे नजर कैटरीना कैफ निभा रही हैं सुरैया का किरदार फातिमा आएंगी एक्शन अवतार में नजर

'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' रिलीज हो गई है. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और आमिर खान (Aamir Khan) पहली बार एक साथ किसी फिल्म में नजर आएंगे. 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' में कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और फातिमा सना शेख (Fatima Sana Sheikh) भी अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाएंगी. ' ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' दिवाली (Diwali) पर रिलीज हुई अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से है. अमिताभ बच्चन, आमिर खान और कैटरीना कैफ की तिकड़ी वाली इस फिल्म को 'धूम 3' फेम डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य ने डायरेक्ट किया है.

'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' में फिरंगी का किरदार निभा आमिर खान (Aamir Khan) ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने फिल्म की पूरी टीम का आभार जताया है और सबके बारे में उन्होंने कमेंट किए हैं. आमिर खान ने पूरी टीम की जमकर तारीफ की है और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को तो अपनी इंस्पिरेशन बताया है. आइए 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' के बारे में वो पांच खास बातें जानते हैं जो इसे मोस्ट अवेटेड फिल्म बनाती हैं...1. पहली बार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और आमिर खान (Aamir Khan) की जोड़ी किसी फिल्म में एक साथ नजर आएगी. आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट माना जाता है तो अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह हैं. ऐसे में दोनों का कॉम्बिनेशन फिल्म को हॉट बना देता है.2. 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' की कहानी 1795 की है, और आमिर खान ठग फिरंगी के रोल में हैं, जबकि अमिताभ बच्चन आजाद के रोल में हैं. दोनों का टकराव और अमिताभ बच्चन का इस उम्र में एक्शन को लेकर फैन्स क्रेजी हैं. फिर अमिताभ बच्चन ने फिल्म में लोरी भी गाई है.3. आमिर खान (Aamir Khan) और डायरेक्टर विजय कृष्णा आचार्य इससे पहले 'धूम 3' में भी एक साथ नजर आ चुके हैं. 'धूम 3' में भी जबरदस्त एक्शन थे, और आमिर खान दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे थे. 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' में भी सारा मसाला मौजूद है.4. 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' में कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) डांसर सुरैया का किरदार निभा रही हैं तो फातिमा सना शेख (Fatima Dana Sheikh) वॉरियर जाफिरा के रोल में हैं. इस तरह दोनों ही फीमेल कैरेक्टर अलग-अलग अंदाज में दिखेंगी. 5. 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' बहुत ही बड़े बजट की फिल्म है. इसका बजट लगभग 300 करोड़ रु. बताया जा रहा है. इस तरह फिल्म को भव्यता को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, फिर इस बात पर भी नजर है कि फिल्म किस तरह इतने बड़े बजट के बावजूद फायदा का सौदा साबित होती है.