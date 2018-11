Thugs of Hindostan Box Office Collection Day 1: आमिर-अमिताभ की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

खास बातें 8 नवंबर को रिलीज हुई है 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' विजय कृष्ण आचार्य हैं डायरेक्टर आमिर-अमिताभ का एक्शन अवतार

'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' दिवाली पर रिलीज हुई अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है और इसमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), आमिर खान (Aamir Khan) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) जैसी दिग्गज जोड़ी भी है. 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)'के पहले दिन की कमाई की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है. हालांकि अभी तक फिल्म से जुड़े पुख्ता आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन शुरुआती अनुमानों के मुताबिक फिल्म के 50 करोड़ रु. कमाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक फिल्म की पहले दिन की कमाई लगभग 50 करोड़ रु. हो सकती है. अगर 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' का यह आंकड़ा सही बैठता है तो फिल्म एक बड़ा रिकॉर्ड बना डालेगी.

'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan Box Office Collection Day 1)' का पहला दिन का कलेक्शन अगर 50 करोड़ रु. रहता है तो यह दिवाली पर रिलीज हुई सलमान खान (Salman Khan की 'प्रेम रतन धन पायो' के 39.32 करोड़ रु. के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगी. 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' में पहली बार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और आमिर खान (Aamir Khan) की जोड़ी नजर आ रही है, और फिर इस फिल्म पर लगभग 300 करोड़ रु. खर्च किए जाने की बात सामने आई है. हालांकि फिल्म को लेकर अच्छे रिव्यू नहीं आए हैं. 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan Movie Review)'के रिव्यू में फिल्म को कमजोर बताया गया है और कहानी भी काफी खराब कही गई है. इसके अलावा आमिर खान भी इस बार दिल जीतने में सफल नहीं रहे हैं. इस तरह फिल्म के लिए 300 करोड़ रु. के बजट के साथ बॉक्स ऑफिस पर झंडा गाड़ना काफी मुश्किल होता नजर आ रहा है. लेकिन 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)'को चार दिन का वीकेंड मिला है. ऐसे में अगर फिल्म की कमाई ऊपर की ओर जाती है तो इसके लिए अच्छा रहेगा. 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' को विजय कृष्णा आचार्य ने डायरेक्ट किया है. आचार्च ने इससे पहले 'धूम 3' बनाई थी, जिसमें भी आमिर खान और कैटरीना कैफ थे.