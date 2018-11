Thugs of Hindostan Box Office Collection Day 2: बंपर ओपनिंग के बाद दूसरे दिन गिरा 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तां' का कलेक्शन, जानें कमाई...

दिवाली पर रिलीज हुई अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और आमिर खान (Aamir Khan) स्टारर फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां ( Thugs of Hindostan )' को अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली. 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करते हुए 52 करोड़ रु. बटोरे. हालांकि, दूसरे दिन की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. खराब क्रिटिक और ऑडियंस के रिव्यू का फिल्म के कलेक्शन पर असर देखने को मिला है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' दूसरे दिन 32-34 करोड़ रुपये बटोरने में कामयाब रही है.

#ThugsOfHindostan smashes *all records* [Hindi films] as it breaches ₹ 50 cr on *Day 1*... Sets new BENCHMARKS in some circuits... Big holiday [#Diwali] + tremendous hype + massive screen count help put up a SENSATIONAL TOTAL...