Thugs Of Hindostan Box Office Collection Day 6: आमिर खान की 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' का निकला दम, हुआ 'रेस 3' जैसा हाल

'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां ( Thugs Of Hindostan )' की कमाई दिन-ब-दिन गिरती जा रही हैं. दीवाली की छुट्टियों खत्म होने के बाद वीकडे पर फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है. अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) और आमिर खान (Aamir Khan) जैसे मेगास्टार्स से सजी इस फिल्म को 52.25 करोड़ रुपये की बंपर ओपनिंग मिली. लेकिन नेगेटिव क्रिटिक और ऑडियंस रिव्यू के चलते फिल्म ज्यादा दर्शक नहीं बटोर पा रही है. सोमवार के बाद मंगलवार को फिल्म ने महज 4.25 करोड़ रुपये बटोरे.'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' दीवाली के एक दिन बाद गुरुवार को रिलीज हुई थी. फिल्म 6 दिनों में अब तक 127 करोड़ रुपये बटोर पाई है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म पहले हफ्ते में 134 करोड़ रुपये का बिजनेस कर सकती है. मालूम हो कि 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs Of Hindostan)' ने पहले दिन 52.25 करोड़ रुपये बटोरे, दूसरे दिन फिल्म ने 28.25 करोड़, तीसरे दिन 22.75, चौथे दिन 17.25 करोड़, पांचवे दिन 5.50 करोड़ और छठे दिन 4.25 करोड़ रुपये. फिल्म के कलेक्शन में दिन-ब-दिन गिरावट देखने को मिल रही है.

#Race3 [#Eid] and #ThugsOfHindostan [#Diwali]... Proves, yet again, if the content is weak, even festivals can't salvage the film... Conversely, #Baahubali2, #SKTKS, #Raazi, #Sanju and #Stree were *non-holiday* releases... Eventually, it boils down to how strong the content is. pic.twitter.com/fBThpKmrvr