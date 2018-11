Thugs of Hindostan Box Office Collection Day 7: आमिर खान की 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' पहले हफ्ते में पस्त, 'बधाई हो' की बल्ले-बल्ले...

'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां ( Thugs Of Hindostan )' की कमाई में इतनी गिरावट आ चुकी है, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की गई थी. आमिर खान (Aamir Khan) और अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) स्टारर इस फिल्म ने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की बंपर ओपनिंग की. फिल्म को बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली, लेकिन नेगेटिव क्रिटिक और ऑडियंस रिव्यू के बदौलत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया है. रिलीज के सातवें दिन 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' ने 3.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, चार हफ्ते पहले रिलीज हुई फिल्म 'बधाई हो (Badhaai Ho)' ने दिल्ली में बुधवार को 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' से ज्यादा कमाई कर डाली है.

#ThugsOfHindostan - #Hindi : Thu 50.75 cr, Fri 28.25 cr, Sat 22.75 cr, Sun 17.25 cr, Mon 5.50 cr, Tue 4.35 cr, Wed 3.50 cr. Total: ₹ 132.35 cr. India biz... #Hindi + #Tamil + #Telugu total: ₹ 137.55 cr. Note: #Tamil + #Telugu day-wise data in next tweet.

#ThugsOfHindostan decline in biz... Fri [vis-à-vis Thu]: 44.33% Sat [vis-à-vis Fri]: 19.47% Sun [vis-à-vis Sat]: 24.18% Mon [vis-à-vis Sun]: 68.12% Tue [vis-à-vis Mon]: 20.91% Wed [vis-à-vis Tue]: 19.54% Hindi version. India biz.

#BadhaaiHo continues to trend well on weekdays... [Week 4] Fri 1.45 cr, Sat 2.05 cr, Sun 2.45 cr, Mon 1.30 cr, Tue 1.25 cr, Wed 1.20 cr. Total: ₹ 119.30 cr. India biz.