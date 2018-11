Thugs Of Hindostan Weekend Collection: सलमान खान और रणबीर कपूर की फिल्मों से पीछे रहे आमिर खान, टॉप-5 में नहीं मिली जगह 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' ने भले ही तीन दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. लेकिन यह ऑल टाइम टॉप वीकएंड (All Time Top Weekends) के मामले में 7वें स्थान पर अपनी जगह बना पाई है.