जंगल में बैठा था बाघ और चल रहे थे बुलडोजर, बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- तरक्की के नाम पर विनाश...

जंगल के बीचोंबीच बाघ (Tiger) और उसके चारों ओर चलते बुलडोजर और ट्रक. कुछ ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) का रिएक्शन आया है. बाघ की इस तस्वीर को आईएफएस परवीन कासवान ने पोस्ट किया है और वह इस तरह की जंगल की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. परवान कासवान का उद्देश्य वन्य जीवों की जिंदगी को दर्शाना और लोगों को उनकी जमीन पर अतिक्रमण के बारे में बताना रहता है. सोचने के लिए मजबूर कर देने वाली इस तस्वीर पर पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट को खूब पढ़ा भी जा रहा है.

Have often wondered how terrifying a Bulldozer must seem when viewed through the eyes of an animal whose home gets plundered.This image is a reminder that eventually man only leaves behind a trail of devastation in the name of progress. https://t.co/K8lIH3Q9Wi