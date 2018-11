टाइगर श्रॉफ ने यूं दिखाए 'डोले', यूजर्स बोले- हॉलीवुड एक्टर से कम नहीं... देखें Video

बॉलीवुड के एक्शन स्टार एक्टर टाइगर श्रॉफ ने साल की शुरुआत में 'बागी 2' से धमाल मचा दिया था. अब वह अपनी आने वाली फिल्मों की तैयारी में लगे हुए हैं. टाइगर की आने वाली फिल्म 'स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2' (SOTY2) में वह दिखाई देंगे. इसके बाद वह हॉलीवुड फिल्म 'रैंबो' की रीमेक फिल्म बनाने जा रहे हैं. फिलहाल इन्हीं सबको लेकर वह अपने फिटनेस पर काफी ध्यान दे रहे हैं. टाइगर श्रॉफ ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह बाई सेप्स की एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में बाई सेप्स की एक्सरसाइज करते वक्त पूरा जोर लगा देते हैं. टाइगर श्रॉफ की बॉडी को देखकर फैन्स काफी एक्साइटेड दिखाई दिए.

Grew up on this character, humbled and blessed to step into his shoes years later. #RamboRemakepic.twitter.com/eQYqMw46pm