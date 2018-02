Tiger Zinda Hai Box Office Collection 49 Day: अब रूस में सुनाई देगी सलमान की दहाड़, कर ली इतनी कमाई

'टाइगर जिंदा है' ने भारतीय और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है, और सलमान खान की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक बन गई है. अब टाइगर सलमान खान की दहाड़ रूस में भी सुनाई देगी. 'टाइगर जिंदा है' 15 फरवरी को रूस में रिलीज होगी और इसकी रूसी पोस्टर भी जारी कर दिया गया है. दिलचस्प यह है कि फिल्म को रूस में 70 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा. सलमान खान के लिए यह वाकई अच्छी खबर है क्योंकि उनकी 'बजरंगी भाईजान' 2 मार्च को चीन में रिलीज होने जा रही है. इस तरह से उनकी ग्लोबल रीच बढ़ रही है.यही नहीं, 'टाइगर जिंदा है' बॉक्स ऑफिस पर अब भी आगे बढ़ रही है. बेशक, उसकी रफ्तार धीमी है लेकिन पैसा बरसना बंद नहीं हुआ है.

#TigerZindaHai to get the widest release in Russia [over 70 screens] with Russian voiceover... Mark the date: 15 Feb 2018... #TZHInRussia... Here's the poster for Russia: pic.twitter.com/bzgV4d3caR