Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 11: 'बजरंगी भाईजान' और 'सुल्तान' का रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार 'टाइगर जिंदा है'

#TigerZindaHai commences New Year with a POWER-PACKED PUNCH... Now eyeing *lifetime biz* of #BajrangiBhaijaan and #Sultan... [Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 14.92 cr, Sun 22.23 cr, Mon 18.04 cr. Total: ₹ 272.79 cr. India biz. #TZH — taran adarsh (@taran_adarsh) January 2, 2018

LIFETIME BIZ... Salman versus Salman...#BajrangiBhaijaan: ₹ 320.34 cr#Sultan: ₹ 300.45 cr#TigerZindaHai [still running]: ₹ 272.79 cr#TZH will be the third Salman movie to cross ₹ 300 cr mark.

NettBOC... India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) January 2, 2018

#TigerZindaHai nears ₹ 100 cr mark Overseas... Total after Weekend 2: $ 15.15 mn [₹ 96.68 cr]...

USA-Canada: $ 4.573 mn

UAE-GCC: $ 5.186 mn

UK: $ 1.675 mn

RoW: $ 3.716 mn

Few cinemas yet to report. #TZH — taran adarsh (@taran_adarsh) January 1, 2018

सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म ' टाइगर जिंदा है ' ने 2017 में धमाकेदार कमाई करते हुए तकरीबन 423 करोड़ रु. का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है. साल 2018 भी फिल्म के लिए लकी साबित हुआ है और पहले ही दिन इसने 17 करोड़ रु. बटोर लिए हैं. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने 1 जनवरी को 18.04 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ सलमान-कैटरीना की फिल्म ने शुरुआती 11 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 272.79 करोड़ कमा लिए हैं. जिस रफ्तार से 'टाइगर जिंदा है' बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है, उसके मुताबिक जल्द ही यह सलमान खान की दो फिल्में 'बजरंगी भाईजान' और 'सुल्तान' का रिकॉर्ड तोड़ देगी.उम्मीद है जल्द ही यह फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी. ऐसा होने पर 'टाइगर जिंदा है' सलमान खान की तीसरी ऐसी बन जाएगी जिसने 300 करोड़ के क्लब में एंट्री की हो. एक्शन से भरपूर यह फिल्म सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन तकरीबन 100 करोड़ रहा है.21 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने शुरुआती 2 दिनों में 50 करोड़, 3 दिन में 100 करोड़, चार दिन में 150 करोड़, 7 दिन में 200 करोड़ और 10 दिनों में 250 करोड़ रु. से ज्यादा की कमाई कर डाली है.मालूम हो कि, अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2012 में आई 'एक था टाइगर' की सीक्वल है. 'एक था टाइगर' का कुल बजट 75 करोड़ रु. था. वहीं सलमान खान की फीस को छोड़कर 'टाइगर जिंदा है' का कुल बजट लगभग 150 करोड़ रुपए है. रिलीज के चौथे दिन ही फिल्म अपनी लागत निकालने में कामयाब रही.