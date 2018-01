Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 22: सलमान खान ने अपनी ही फिल्म का तोड़ डाला रिकॉर्ड

#TigerZindaHai nears $ 20 million in the international markets... Overseas total after Week 3: $ 19.21 mn [₹ 122.12 cr]...

USA-Canada: $ 5.682 mn

UAE-GCC: $ 6.640 mn

UK: $ 2.219 mn

RoW: $ 4.669 mn

Few cinemas yet to report. #TZH