Tiger Zinda Hai Box Office Collection: रिलीज के 24वें दिन सलमान खान की फिल्म ने कर डाला यह कारनामा

#TigerZindaHai remained STRONG, despite stiff opposition posed by new films... [Week 4] Fri 1.46 cr, Sat 2.12 cr, Sun 3.27 cr. Total: ₹ 325.71 cr. Week 1: ₹ 206.04 cr Week 2: ₹ 85.51 cr Week 3: ₹ 27.31 cr Weekend 4: ₹ 6.85 cr Total: ₹ 325.71 cr India biz. #TZH BLOCKBUSTER.

#TigerZindaHai - OVERSEAS - Total after Weekend 4: $ 19.61 mn [₹ 124.56 cr]...

USA-Canada: $ 5.796 mn

UAE-GCC: $ 6.794 mn

UK: $ 2.279 mn

RoW: $ 4.741 mn

Few cinemas yet to report. #TZH