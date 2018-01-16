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Tiger Zinda Hai Box Office Collection: रिलीज के 24वें दिन सलमान खान की फिल्म ने कर डाला यह कारनामा

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान स्टारर इस फिल्म ने 24 दिनों में 450 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर डाला है.

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Tiger Zinda Hai Box Office Collection: रिलीज के 24वें दिन सलमान खान की फिल्म ने कर डाला यह कारनामा

24 दिनों में 450 करोड़ रु. का कलेक्शन कर चुकी 'Tiger Zinda Hai'

खास बातें

  1. थमने को तैयार नहीं 'टाइगर जिंदा है' की कमाई
  2. फिल्म ने देशभर में कमाए 325.71 करोड़ रु.
  3. 124.56 करोड़ रहा टाइगर का ओवरसीन कलेक्शन
नई दिल्ली: सलमान खान स्टारर फिल्म 'टाइगर जिंदा है' को रिलीज हुए 24 दिन बीत चुके हैं. बॉक्सऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही फिल्म ने एक और कारनामा कर दिखाया है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 24 दिनों में 450 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है. बॉक्सऑफिस पर टाइगर को टक्कर देने इस हफ्ते तीन फिल्में 'कालाकांडी', '1921' और 'मुक्काबाज' रिलीज हुई. लेकिन ये तीनों फिल्मों ने टाइगर के आगे घुटने टेक दिए. 'टाइगर जिंदा है' सलमान खान की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी है. इसने 'सुल्तान' और 'बजरंगी भाईजान' की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ा है.

Tiger Zinda Hai के आगे फिसड्डी साबित हुईं ये 3 फिल्में, 3 दिन में ही टेक दिए घुटनेतरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने देशभर में 325.71 करोड़ कमा लिए है. रिलीज के पहले हफ्ते फिल्म ने 206.04 करोड़, दूसरे हफ्ते 85.51 करोड़ और तीसरे हफ्ते 27.31 करोड़ रु. का कलेक्शन किया है. जबकि चौथे वीकएंड टाइगर ने 6.85 करोड़ रु. कमाए है.   इंडिया के साथ फिल्म विदेश में भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है. चौथे वीकएंड तक फिल्म की ओवरसीज कमाई 124.56 करोड़ रही है.

Tiger Zinda Hai बनी देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म, नहीं तोड़ पाई इनका रिकॉर्ड
 
 

A post shared by ali (@aliabbaszafar) on


बता दें, 'टाइगर जिंदा है' ने शुरुआती 2 दिनों में 50 करोड़, 3 दिन में 100 करोड़, चार दिन में 150 करोड़, 7 दिन में 200 करोड़, 10 दिनों में 250 करोड़ और 16वें दिन 300 करोड़ रु. का आंकड़ा पार किया. अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2012 में आई 'एक था टाइगर' की सीक्वल है. 'एक था टाइगर' का कुल बजट 75 करोड़ रु. था. वहीं सलमान खान की फीस को छोड़कर 'टाइगर जिंदा है' का कुल बजट लगभग 150 करोड़ रुपए है.

VIDEO: 'टाइगर जिंदा है' की टीम से खास बातचीत
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