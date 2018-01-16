Tiger Zinda Hai Box Office Collection: रिलीज के 24वें दिन सलमान खान की फिल्म ने कर डाला यह कारनामा

तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने देशभर में 325.71 करोड़ कमा लिए है. रिलीज के पहले हफ्ते फिल्म ने 206.04 करोड़, दूसरे हफ्ते 85.51 करोड़ और तीसरे हफ्ते 27.31 करोड़ रु. का कलेक्शन किया है. जबकि चौथे वीकएंड टाइगर ने 6.85 करोड़ रु. कमाए है.
#TigerZindaHai remained STRONG, despite stiff opposition posed by new films... [Week 4] Fri 1.46 cr, Sat 2.12 cr, Sun 3.27 cr. Total: ₹ 325.71 cr.— taran adarsh (@taran_adarsh) January 15, 2018
Week 1: ₹ 206.04 cr
Week 2: ₹ 85.51 cr
Week 3: ₹ 27.31 cr
Weekend 4: ₹ 6.85 cr
Total: ₹ 325.71 cr
India biz. #TZH
BLOCKBUSTER.
इंडिया के साथ फिल्म विदेश में भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है. चौथे वीकएंड तक फिल्म की ओवरसीज कमाई 124.56 करोड़ रही है.
#TigerZindaHai - OVERSEAS - Total after Weekend 4: $ 19.61 mn [₹ 124.56 cr]...— taran adarsh (@taran_adarsh) January 15, 2018
USA-Canada: $ 5.796 mn
UAE-GCC: $ 6.794 mn
UK: $ 2.279 mn
RoW: $ 4.741 mn
Few cinemas yet to report. #TZH
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