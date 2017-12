Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 6: 250 करोड़ पार हुई सलमान खान की फिल्म

#TigerZindaHai is a ONE-HORSE RACE... Continues its DREAM RUN... All set to cruise past ₹ 200 cr mark today [Thu]... Fri 34.10 cr, Sat 35.30 cr, Sun 45.53 cr, Mon 36.54 cr, Tue 21.60 cr, Wed 17.55 cr. Total: ₹ 190.62 cr. India biz. #TZH

#TigerZindaHai takes a GIGANTIC START Overseas... Collects $ 8.55 mn [₹ 54.79 cr] in its extended opening weekend [till Monday, 25 Dec 2017]...

UAE-GCC: $ 3.375 mn

USA-Canada: $ 2.572 mn

UK: $ 781,000

RoW: $ 1.822 mn

Few cinemas yet to report.