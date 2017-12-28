Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 6: 250 करोड़ पार हुई सलमान खान की फिल्म

मालूम हो कि, फिल्म ने शुक्रवार को 34.10 करोड़, शनिवार को 35.30 करोड़, रविवार को 45.53 करोड़, सोमवार को 36.54 करोड़, मंगलवार को 21.60 करोड़ और बुधवार को 17.55 रु. कमाए थे. उम्मीद है कि रिलीज के 7वें दिन फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी.
#TigerZindaHai is a ONE-HORSE RACE... Continues its DREAM RUN... All set to cruise past ₹ 200 cr mark today [Thu]... Fri 34.10 cr, Sat 35.30 cr, Sun 45.53 cr, Mon 36.54 cr, Tue 21.60 cr, Wed 17.55 cr. Total: ₹ 190.62 cr. India biz. #TZH— taran adarsh (@taran_adarsh) December 28, 2017
वैसे, यह फिल्म सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी धुआंधार कमई कर रही है. सोमवार तक फिल्म ने 54 करोड़ से ज्यादा की ओवरसीज कमाई कर डाली थी. वहीं, क्रिसमस के दिन फिल्म ने यूके (6.55 करोड़), ऑस्ट्रेलिया (4.71 करोड़) और न्यूजीलैंड (1.96 करोड़) को मिलाकर लगभग 13 करोड़ रुपये कमाए. इस लिहाज से देखा जाए तो फिल्म अब तक दुनियाभर में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है.
#TigerZindaHai takes a GIGANTIC START Overseas... Collects $ 8.55 mn [₹ 54.79 cr] in its extended opening weekend [till Monday, 25 Dec 2017]...— taran adarsh (@taran_adarsh) December 26, 2017
UAE-GCC: $ 3.375 mn
USA-Canada: $ 2.572 mn
UK: $ 781,000
RoW: $ 1.822 mn
Few cinemas yet to report.
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