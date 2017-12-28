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Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 6: 250 करोड़ पार हुई सलमान खान की फिल्म

बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने बुधवार को 17.55 करोड़ रु. की कमाई कर डाली है. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सलमान और कैटरीना की इस फिल्म ने अब तक 190 करोड़ रु. की कमा लिए है. 

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Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 6: 250 करोड़ पार हुई सलमान खान की फिल्म

दुनियाभर में 250 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी सलमान-कैटरीना की फिल्म 'टाइगर जिंदा है'

खास बातें

  1. 6 दिन में 250 करोड़ कमा चुकी 'टाइगर जिंदा है'
  2. सलमान खान के बर्थडे पर 17.55 करोड़ रहा फिल्म का कलेक्शन
  3. सलमान खान की फीस को छोड़ 150 करोड़ है बजट
नई दिल्ली: सलमान खान स्टारर फिल्म 'टाइगर जिंदा है' उनके करियर की सबसे कामयाब फिल्म बनती नजर आ रही है. बुधवार को सलमान खान ने अपना 52वां जन्मदिन मनाया. वर्किंग डे होने के बावजूद फिल्म ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने बुधवार को करीब साढ़े 17 करोड़ रु. की कमाई कर डाली है. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सलमान और कैटरीना की इस फिल्म ने अब तक 190 करोड़ रु. की कमा लिए है. 

250 करोड़ कमा चुकी 'टाइगर जिंदा है' में हुई ये Mistakes, क्या आपने किया Notice? मालूम हो कि, फिल्म ने शुक्रवार को 34.10 करोड़, शनिवार को 35.30 करोड़, रविवार को 45.53 करोड़, सोमवार को 36.54 करोड़, मंगलवार को 21.60 करोड़ और बुधवार को 17.55 रु. कमाए थे. उम्मीद है कि रिलीज के 7वें दिन फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी.
वैसे, यह फिल्म सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी धुआंधार कमई कर रही है. सोमवार तक फिल्म ने 54 करोड़ से ज्यादा की ओवरसीज कमाई कर डाली थी. वहीं, क्रिसमस के दिन फिल्म ने यूके (6.55 करोड़), ऑस्ट्रेलिया (4.71 करोड़) और न्यूजीलैंड (1.96 करोड़) को मिलाकर लगभग 13 करोड़ रुपये कमाए. इस लिहाज से देखा जाए तो फिल्म अब तक दुनियाभर में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है.  

Tiger Zinda Hai से सलमान खान बने Box Office के सुल्तान, किए ये बड़े कारनामे

2017 में ईद के मौके पर रिलीज हुई फिल्म 'ट्यूबलाइट' ने दर्शकों को जहां निराश किया तो बॉक्स ऑफिस पर भी खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. सलमान खान ने 'ट्यूबलाइट' के बाद एक धांसू वापसी करते हुए अपने पुराने रंग में दिखाई दे रहे हैं. यह 2012 में आई सलमान-कैटरीना स्टारर 'एक था टाइगर' की सीक्वल है.



Tiger Zinda Hai Movie Review: टाइगर की जोरदार 'दहाड़'

'एक था टाइगर' का कुल बजट 75 करोड़ रु. था. वहीं सलमान खान की फीस को छोड़कर 'टाइगर जिंदा है' का कुल बजट लगभग 150 करोड़ रुपए है. रिलीज के चौथे दिन ही फिल्म अपनी लागत निकालने में कामयाब रही है. 

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