Tiger Zinda Hai ने दी 'सुल्तान' को पटखनी, अब तोड़गी 'बजरंगी भाईजान' और 'पीके' का रिकॉर्ड

#TigerZindaHai is racing towards $ 20 million in the international arena... Overseas total after Weekend 3: $ 18.64 mn [₹ 118.39 cr]...

USA-Canada: $ 5.568 mn

UAE-GCC: $ 6.410 mn

UK: $ 2.144 mn

RoW: $ 4.518 mn

Few cinemas yet to report. #TZH