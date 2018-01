TOP 5: HIGHEST GROSSING FILMS

1 #Baahubali2 [dubbed Hindi version] ₹ 510.98 cr

2 #Dangal ₹ 387.38 cr

3 #PK ₹ 340.80 cr

4 #BajrangiBhaijaan ₹ 320.34 cr

5 #Sultan ₹ 300.45 cr#TigerZindaHai is expected to break into TOP 5 soon.

NettBOC... India biz.