#TigerZindaHai takes a GIGANTIC START Overseas... Collects $ 8.55 mn [₹ 54.79 cr] in its extended opening weekend [till Monday, 25 Dec 2017]...

UAE-GCC: $ 3.375 mn

USA-Canada: $ 2.572 mn

UK: $ 781,000

RoW: $ 1.822 mn

Few cinemas yet to report.