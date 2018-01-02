Tiger Zinda Hai बनी 2017 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म, 423Cr बटोरकर भी नहीं तोड़ पाई इसका रिकॉर्ड

Tiger Zinda Hai और Baahubali का 2017 में रहा जलवा, इन फिल्मों ने भी कमाए 100 करोड़ रु.
#TigerZindaHai biz at a glance...— taran adarsh (@taran_adarsh) January 1, 2018
Week 1: ₹ 206.04 cr
Weekend 2: ₹ 48.71 cr
Total: ₹ 254.75 cr
India biz. #TZH#TigerZindaHai benchmarks...
Crossed ₹ 50 cr: Day 2
Crossed ₹ 100 cr: Day 3
Crossed ₹ 150 cr: Day 4
Crossed ₹ 200 cr: Day 7
Crossed ₹ 250 cr: Day 10
India biz.
मालूम हो कि, अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2012 में आई 'एक था टाइगर' की सीक्वल है. 'एक था टाइगर' का कुल बजट 75 करोड़ रु. था. वहीं सलमान खान की फीस को छोड़कर 'टाइगर जिंदा है' का कुल बजट लगभग 150 करोड़ रुपए है. रिलीज के चौथे दिन ही फिल्म अपनी लागत निकालने में कामयाब रही.
#TigerZindaHai nears ₹ 100 cr mark Overseas... Total after Weekend 2: $ 15.15 mn [₹ 96.68 cr]...— taran adarsh (@taran_adarsh) January 1, 2018
USA-Canada: $ 4.573 mn
UAE-GCC: $ 5.186 mn
UK: $ 1.675 mn
RoW: $ 3.716 mn
Few cinemas yet to report. #TZH
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