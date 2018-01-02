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Tiger Zinda Hai बनी 2017 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म, 423Cr बटोरकर भी नहीं तोड़ पाई इसका रिकॉर्ड

रिलीज के 10 दिनों में फिल्म 'टाइगर जिंदा है' ने दुनियाभर में तकरीबन 423 करोड़ रु. कमा लिए हैं, इसी के साथ यह फिल्म साल 2017 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.

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Tiger Zinda Hai बनी 2017 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म, 423Cr बटोरकर भी नहीं तोड़ पाई इसका रिकॉर्ड

दुनियाभर में 423 करोड़ कमा चुकी सलमान-कैटरीना की फिल्म 'टाइगर जिंदा है'

खास बातें

  1. दुनियाभर में 423 करोड़ कमा चुकी सलमान खान की फिल्म
  2. अब तक नहीं तोड़ पाई 'बाहुबली- द कन्क्लूजन' का रिकॉर्ड
  3. बॉलीवुड की 7वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है 'टाइगर जिंदा है'
नई दिल्ली: सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'टाइगर जिंदा है' एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स बना रही है. सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी फिल्म की कमाई बेहतरीन रही है. रिलीज के 10 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में तकरीबन 423 करोड़ रु. कमा लिए हैं. इसी के साथ यह फिल्म साल 2017 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में पहले नंबर पर 'बाहुबली: द कन्क्लूजन' है, जिसने 800 करोड़ बटोरे है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 'टाइगर' अब तक 'बाहुबली-द कन्क्लूजन' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है.

'टाइगर जिंदा है' ने 10 दिन में कमाए 250 करोड़

एक नजर साल 2017 की टॉप-10 फिल्म और उनकी कमाई पर-
1- बाहुबली: द कन्क्लूजन- 802 करोड़ रु.
2- टाइगर जिंदा है- 423 करोड़ रु. (10 दिन की कमाई)
3- गोलमाल अगेन- 308 करोड़ रु.
4- रईस- 273 करोड़ रु.
5- ट्यूबलाइट- 208 करोड़ रु.
6- जुड़वां 2- 205 करोड़ रु.
7- टॉयलेट एक प्रेम कथा- 201 करोड़ रु.
8- बद्रीनाथ की दुल्हनियां- 197 करोड़ रु.
9- जॉली एलएलबी 2- 183 करोड़ रु.
10- काबिल- 155 करोड़ रु.

क्या आप नोटिस कर पाए 'टाइगर जिंदा है' की ये Mistakes?

423 करोड़ की कमाई के साथ 'टाइगर जिंदा है' बॉलीवुड की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. लिस्ट में छठे नंबर पर आमिर खान की धूम 3 (525 करोड़ रु.) और पांचवे पर सलमान खान की सुल्तान (580 करोड़ रु.) है.
 
 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif) on

Tiger Zinda Hai और Baahubali का 2017 में रहा जलवा, इन फिल्मों ने भी कमाए 100 करोड़ रु.

'टाइगर जिंदा है' शुरुआती 10 दिनों में देशभर में 254.75 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के अनुसार फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले शुक्रवार को 34.10 करोड़, शनिवार को 35.30 करोड़, रविवार को 45.53 करोड़, सोमवार को 36.54 करोड़, मंगलवार को 21.60 करोड़, बुधवार को 17.55 करोड़ और गुरुवार को 15.42 करोड़ रु. कमा लिए हैं. वहीं, दूसरे शुक्रवार फिल्म के खाते में 11.56 करोड़, शनिवार को 14.92 करोड़ रु. और रविवार को  22.23 करोड़ रु. आए हैं. देश-विदेश की कमाई मिलाकर फिल्म करीब 425 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है.  मालूम हो कि, अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2012 में आई 'एक था टाइगर' की सीक्वल है. 'एक था टाइगर' का कुल बजट 75 करोड़ रु. था. वहीं सलमान खान की फीस को छोड़कर 'टाइगर जिंदा है' का कुल बजट लगभग 150 करोड़ रुपए है. रिलीज के चौथे दिन ही फिल्म अपनी लागत निकालने में कामयाब रही. 

VIDEO: एक्शन से भरपूर 'टाइगर जिंदा है'...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...


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