Tiger Zinda Hai बनी 2017 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म, 423Cr बटोरकर भी नहीं तोड़ पाई इसका रिकॉर्ड

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif) on Dec 27, 2017 at 6:02am PST

#TigerZindaHai biz at a glance...

Week 1: ₹ 206.04 cr

Weekend 2: ₹ 48.71 cr

Total: ₹ 254.75 cr

India biz. #TZH#TigerZindaHai benchmarks...

Crossed ₹ 50 cr: Day 2

Crossed ₹ 100 cr: Day 3

Crossed ₹ 150 cr: Day 4

Crossed ₹ 200 cr: Day 7

Crossed ₹ 250 cr: Day 10

India biz.