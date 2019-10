'टिकटॉक की मधुबाला' ने धमाकेदार अंदाज से जीता सबका दिल, कहा- यह तो केवल मस्ती के लिए है- देखें Video

TikTok Ki Madhubala: बॉलीवुड की धमाकेदार एक्ट्रेस मधुबाला (Madhubala) ने अपनी शानदार फिल्मों से सिनेमा के जगत में अलग ही पहचान बनाई हुई है. उनकी फिल्में हों या गाने, लोग आज भी उन्हें काफी पसंद करते हैं. हाल ही में मधुबाला के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में मधुबाला का अंदाज और उनके एक्सप्रेशंस तारीफ के लायक हैं. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह भारतीय सिनेमा की मधुबाला नहीं हैं. बल्कि टिकटॉक की मधुबाला (TikTok Ki Madhubala) है, जिन्होंने बॉलीवुड की मधुबाला का अवतार लिये सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है.

टिकटॉक की यह मधुबाला (Madhubala) कोई और नहीं, बल्कि स्टार प्लस पर आने वाले शो 'मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव' की एक्ट्रेस प्रियंका कंडवाल (Priyanka Kandwal) हैं. उन्होंने इस सीरियल में मरियम की बहन का किरदार निभाया था. लेकिन इनके इस किरदार से ज्यादा लोग उनके इन धमाकेदार वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. टिकटॉक के अलावा प्रियंका कंडवाल ने अपने यह वीडियो ट्विटर पर भी साझा किये. इसे पोस्ट करते हुए प्रियंका ने बताया कि ये सब केवल मस्ती के लिए है. इसके अलावा प्रियंका कंडवाल ने अपनी पोस्ट के जरिए लोगों का धन्यवाद भी किया.

Pagli Haan pagli #madhubala#Bollywood#oldsong#classic#hindimovies thank you everyone for liking my videos on madhubala ji songs. Definitely she is magic so no comparison it's just for fun. I made these videos without thinking that you people would really appreciate. pic.twitter.com/z1JVGZC35I