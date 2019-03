Total Dhamaal Box Office Collection Day 12: अजय, माधुरी, अनिल का 'टोटल धमाल' कायम, अब तक कमा डाले इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 12: 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) से बॉक्स ऑफिस पर लगातार जलवा कायम रखने वाले अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की तिकड़ी अभी भी खूब धमाल मचा रही है. दूसरे हफ्ते भी धांसू कमाई करते हुए करीब 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. हालांकि कुल कमाई करीब 130 करोड़ के पास पहुंच गई हैं. 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) को टक्कर देने के लिए इस हफ्ते कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कृति सेनन (Kriti Senon) की फिल्म 'लुका छुपी' (Luka Chuppi) सिनेमा घर में रिलीज हुई है. हालांकि इस पर कोई फर्क देखने को नहीं मिला. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी कि मंगलवार तक फिल्म आसानी से 125 करोड़ कमा लेगी.

#TotalDhamaal shows excellent hold on [second] Mon... Partial holiday [#Mahashivratri] helps it surpass [second] Fri biz... Will cross ₹ 125 cr today... Eyes ₹ 150 cr... [Week 2] Fri 4.75 cr, Sat 7.02 cr, Sun 11.45 cr, Mon 6.03 cr. Total: ₹ 123.80 cr. India biz.