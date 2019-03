Total Dhamaal Box Office Collection Day 15: 'टोटल धमाल' से अजय, अनिल, माधुरी की तिकड़ी जमी, कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 15: 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) में धमाकेदार कॉमेडी के साथ अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने दर्शकों को सिनेमा थियेटर में खूब हंसाया. अब आलम यह कि फिल्म दूसरे हफ्ते के बाद भी कमाई लगातार कर रही है. फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) ने दो हफ्ते में शानदार कमाई करते हुए 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने कुल 12 दिन में 125 करोड़ रुपए कमा लिया. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श का कहना है कि नॉर्मल टिकट रेट होने के बावजूद फिल्म थियेटर में खूब धमाल मचा रही है. देखना होगा कि फिल्म तीसरे हफ्ते में कैसा रिस्पॉन्स मिल पाता है.

खुद को 'आंटी' कहे जाने पर भड़कीं करीना कपूर, ट्रोलर्स को यूं दिया जवाब - देखें Video

#TotalDhamaal continues to create dhamaal in mass circuits... Normal ticket rates [not hiked] boost biz beyond metros/Tier-2 cities/single screens... [Week 2] Fri 4.75 cr, Sat 7.02 cr, Sun 11.45 cr, Mon 6.03 cr, Tue 3.20 cr, Wed 3 cr, Thu 2.60 cr. Total: ₹ 132.60 cr. India biz.