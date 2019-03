Total Dhamaal Box Office Collection Day 19: अजय, अनिल, माधुरी की 'टोटल धमाल' की तूफानी कमाई, कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 18: अनिल कपूर (Anil Kapoor), अजय देवगन (Ajay Devgn) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए. तीसरे वीकेंड के बाद भी फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई ने सबको हैरत में डाल दिया है. अजय देवगन (Ajay Devgn) की 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) की कमाई (Total Dhamaal Box Office Collection) को लेकर फिल्म को ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट किया है. उनके मुताबिक, अजय देवगन (Ajay Devgn) की 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) ने अब तक 167.54 करोड़ की धाकड़ कमाई कर डाली है. वहीं फिल्म के ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो फिलम ने 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) ने विदेशों में 43.32 करोड़ का कारोबार किया है.

अनिल कपूर (Anil Kapoor), अजय देवगन (Ajay Devgn) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) ने तीसरे वीकेंड की शुरुआत आनी शुक्रवार को 1.70 करोड़, शनिवार को 2.76 करोड़, रविनार को 3.95 करोड़ की तो वहीं चौथे वीक की शुरुआत भी शानदार अंदाज में करते हुए सोमवार को 1.40 करोड़ की कमाई कर डाली थी. फिल्म ने मंगलवार को भी करोड़ों में कमाई की है. फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस (Total Dhamaal Box Office Collection) पर खूब कमाई कर रही है.

#TotalDhamaal continues to fare best in mass circuits... Inches closer towards ₹ 150 cr... [Week 3] Fri 1.70 cr, Sat 2.76 cr, Sun 3.95 cr, Mon 1.40 cr. Total: ₹ 142.41 cr. India biz... #Overseas total: $ 6.22 mn [₹ 43.32 cr], wonderful. Best in USA+Canada [crossed $ 2 mn].