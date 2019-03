Total Dhamaal Box Office Collection Day 21: अजय, अनिल, माधुरी की तिकड़ी का कमाल, 'टोटल धमाल' से कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 21: टोटल धमाल (Total Dhamaal) फिल्म में अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) का जबरदस्त कमाई कर रही है. तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. देखना होगा की चौथे हफ्ते में एंट्री करने के बाद फिल्म टोटल धमाल (Total Dhamaal) को अब कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाता है. तीन हफ्ते में 145 करोड़ रुपए से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने के बाद अब चौथे हफ्ते में 150 करोड़ का आंकड़ा छूना चाहेगी. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक तीसरे वीकेंड के पहले दिन शुक्रवार को 1.50 करोड़, शनिवार को 2.50 करोड़, रविवार को 3.75 करोड़, सोमवार को 1.15 करोड़, मंगलवार को 1.20 करोड़ और बुधवार को 1.10 करोड़ रुपए की कमाई की है. जबकि रोजाना के आंकड़ों को देखते हुए फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) गुरुवार को करीब 1 से 1.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है.

'कलंक' का टीजर इंटरनेट पर हुआ वायरल, 3 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया- Video

'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) ने कुछ ऐसा गदर मचाया है कि अभी भी कमाई कमजोर पड़ने का नाम नहीं ले रही. चौथे हफ्ते में एंट्री मारने के बाद भी फिल्म को अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिल रहा है. लगातार तीन हफ्तों में शानदार कलेक्शन करने के बाद भी चौथे हफ्ते भी धांसू कमाई जारी है. हालांकि 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) फिल्म की टीम की निगाहें अब 150 करोड़ पर टिकी हुई हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा. वजह यह है कि अब कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी हो चुकी है.

#TotalDhamaal is steady at low levels... Mass circuits continue to contribute to the revenue... Should cross ₹ 150 cr in Week 4... [Week 3] Fri 1.70 cr, Sat 2.76 cr, Sun 3.95 cr, Mon 1.40 cr, Tue 1.15 cr, Wed 1.10 cr. Total: ₹ 144.66 cr. India biz.