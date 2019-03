Total Dhamaal Box Office Collection Day 25: अजय, अनिल और माधुरी की 'टोटल धमाल' की जबरदस्त कमाई, पार किया इतने करोड़ का आंकड़ा

अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) का बॉक्स ऑफिस पर कहर जारी है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Total Dhamaal Box Office Collection) पर 150 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार कर लिया है. दर्शकों को अभी भी यह फिल्म बहुत पसंद आ रही है. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को लेकर यह जानकारी दी है. उनके मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते में 94.55, दूसरे हफ्ते में 38.05, तीसरे हफ्ते में 13.11, और चौथे हफ्ते में 5.05 करोड़ की कमाई की थी यानी कुल मिलाकर रविवार तक अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) 150.76 करोड़ की कमाई कर ली. अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) ने सोमवार को भी करीब 1.5 करोड़ की कमाई की होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) का क्रेज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जारी है. फिल्म ने अपने चौथे वीकेंड में यानी शुक्रवार को 95 लाख, शनिवार को 1.60 करोड़ और रविवार को 2.50 करोड़ की कमाई की थी. अजय देवगन की फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) ने रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस कहर मचा रही है.

अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तभी से यह फिल्म हर दिन करोड़ों में कमाई कर रही है. अब रिलीज के 25 दिन बाद भी फिल्म की कमाई का आंकड़ा दर्शाता है कि लोगों को यह फिल्म खूब पसंद आ रही है. 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) में अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद अख्तर ने शानदार एक्टिंग की है. यही वजह है कि फिल्म अभी लोगों को पसंद आ रही है.

#TotalDhamaal continues to find favour in mass circuits... Gathers speed on [fourth] Sat and Sun [although screens/shows have reduced]... Crosses ₹ 150 cr... [Week 4] Fri 95 lakhs, Sat 1.60 cr, Sun 2.50 cr. Total: ₹ 150.76 cr. India biz.