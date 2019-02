Total Dhamaal Box Office Collection Day 5: अजय, अनिल, माधुरी ने 'टोटल धमाल' से मचाया तहलका, कमा डाले इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 5: बॉलीवुड फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) में अनिल कपूर (Anil Kapoor), अजय देवगन (Ajay Devgn) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की तिकड़ी जमकर छा चुकी है. कॉमेडी से भरपूर फिल्म को बॉक्स ऑफिस से बढ़िया कमाई देखने को मिल रही है. धमाल मचाने के लिए इस बार फिल्म डायेक्टर इंद्र कुमार ने बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को चुना. कुछ हद तक उन्हें इसका फायदा मिला है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) ने पांचवे दिन करीब 8.25 से 8.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला. फिल्म ने अभी तक करीब 79 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन कर लिया है. देखना होगा कि पहले सप्ताह में फिल्म कितना कलेक्शन कर पाती है.

#TotalDhamaal has an edge over other mass entertainers... Families/kids are patronising it big time... No wonder, mass circuits/single screens + metros + plexes in Tier-2 cities are *collectively* putting up a strong total... Normal ticket rates [not hiked] are a plus.