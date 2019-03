Total Dhamaal Box Office Collection Day 7: अनिल-माधुरी की जोड़ी ने यूं मचाया धमाल, पहले हफ्ते कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 7: अनिल कपूर (Anil Kapoor), अजय देवगन (Ajay Devgn) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की फिल्म टोटल धमाल (Total Dhamaal) ने पहले हफ्ते में धांसू धमाल करते हुए 100 करोड़ के करीब पहुंच गई. पहले वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करते हुए 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन 100 करोड़ रुपए तक पहुंचने में काफी वक्त लग गया. हालांकि की दूसरे वीकेंड के पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन आसानी से पार कर लेगा. अब देखना होगा कि फिल्म की कमाई में रफ्तार धीमी होती है या तेज, क्योंकि इस हफ्ते कार्तिक आर्यन की फिल्म 'लुका छुपी' (Luka Chuppi) भी रिलीज हुई है.

बिग बॉस में 'आवाम की चहेती' रही अर्शी खान कांग्रेस में हुईं शामिल, मिली ये जिम्मेदारी

'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) में अनिल कपूर (Anil Kapoor), अजय देवगन (Ajay Devgn) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की तिकड़ी ने ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई सिनेमाघर में जाकर फिल्म देखने के लिए काफी उत्सुक दिखा. फिल्म ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए जानकारी देते हुए लिखा, 'तीन दिन में 50 करोड़ और 5 दिन में 75 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन. पहले सप्ताह में आसानी से 92 करोड़ कमा लेगी. धमाल सीरीज की यह फिल्म इंडिया में पहले से ही शानदार ग्रास कलेक्शन कर रही है.'

#TotalDhamaal is steady on Day 6... Minimal decline [mass pockets] should ensure healthy returns in Weekend 2... Inches closer to ₹ cr... Fri 16.50 cr, Sat 20.40 cr, Sun 25.50 cr, Mon 9.85 cr, Tue 8.75 cr, Wed 7.05 cr. Total: ₹ 88.05 cr. India biz.