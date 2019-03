Total Dhamaal Box Office Collection Day 8: अजय, अनिल, माधुरी ने 'टोटल धमाल' से किया कमाल, कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 8: टोटल धमाल (Total Dhamaal) फिल्म ने पहले वीकेंड पर बेहद आसानी से 50 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था, लेकिन 100 करोड़ पूरा करने के लिए दूसरे वीकेंड का इंतजार करना पड़ गया. अनिल कपूर (Anil Kapoor), अजय देवगन (Ajay Devgn) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की फिल्म टोटल धमाल (Total Dhamaal) पहले सप्ताह में 94.55 करोड़ कमा सकी. इस तरह से अब 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए उन्हें दूसरे वीकेंड में प्रवेश करना पड़ गया. हालांकि टोटल धमाल फिल्म की कमाई पूरे हफ्ते अच्छी देखने को मिली. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक फिल्म की कमाई इसलिए भी कम हो सकती है, क्योंकि इस शुक्रवार को दो बड़ी फिल्में 'लुका छिपी' और 'सोनचिड़िया' रिलीज हुई है.

'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) का दूसरा वीकेंड और सप्ताह कैसा रहेगा, इसके बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े आने के बाद ही पता चल पाएगा. फिलहाल तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक पहले सप्ताह में शानदार कमाई करते हुए फिल्म ने शुक्रवार को 16.50 करोड़, शनिवार को 20.40 करोड़, रविवार को 25.50 करोड़, सोमवार को 9.85 करोड़, मंगलवार को 8.75 करोड़, बुधवार को 7.05 करोड़, गुरुवार को 6.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन करते हुए कुल 94.55 करोड़ की कमाई कर ली है. हालांकि रोजाना की कमाई को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि गुरुवार को करीब 6 से 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है.

#TotalDhamaal has found widespread acceptance by families/kids... This factor will ensure ample footfalls in Weekend 2, despite two significant releases: #LukaChuppi and #SonChiriya... Week 2 will give an idea of its *lifetime biz* and whether it will touch/cross ₹ 150 cr.