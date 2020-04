तुलसी कुमार ने स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस को बताया हीरो, बोलीं- अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं, जिससे...

#IndiaAgainstCOVID19 | "Music helps us heal and stay positive": Singer Tulsi Kumar ( @TulsikumarTK ) amid #CoronavirusPandemic #ApniSurakshaApneHaath @DettolIndia pic.twitter.com/7DhZofaFsm

तुलसी कुमार (Tulsi Kumar) ने NDTV से बात चीत करते हुए कहा, "डॉक्टर, नर्स, पुलिस बल, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले लोग और फार्मेसी कार्यकर्ता सभी नायक हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं कि हम आराम से रहें. इसके साथ ही तुलसी कुमार ने कहा, "अभी हमें केवल घर में रहने की जरूरत है. बार-बार हम सोशल मीडिया पर आकर यही संदेश देते हैं कि घर में रहें. मुझे नहीं पता कि हम इस संकट से कैसे निकलेंगे, लेकिन हम केवल यही कर सकते हैं कि घर रहें और सुरक्षित रहें."

