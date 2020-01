टीवी एक्ट्रेस ने मकर संक्रांति पर शेयर की पोस्ट, बोलीं- लिख दो पतंगों पर कागज नहीं दिखाएंगे...

मकर संक्रांति (Makar Sankranti) का त्योहार पूरे देश में बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है. इस पर्व पर लोग घर में खिचड़ी बनाते हैं, जो कि काफी शुभ भी माना जाता है. इस खास त्योहार पर गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में पतंग भी उड़ाई जाती है. मकर संक्रांति के इस त्योहार पर टीवी एक्ट्रेस कृतिका कामरा (Kritika Kamra) ने ट्वीट किया है, जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा है. कृतिका कामरा ने अपने ट्वीट में फैंस को मकर संक्राति की बधाइयां देने के साथ-साथ नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर निशाना भी साधा है. कृतिका कामरा के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी हैं, साथ ही लोग इसपर खूब रिएक्शन भी दे रहे हैं.

Bigg Boss 13: मधुरिमा ने विशाल को पतीले से पीटने से पहले चप्पलों से की थी पिटाई, देखें Video

कृतिका कामरा (Kritika Kamra) ने अपने ट्वीट में लिखा, "बीत गईं लंबी रातें, अब लंबे दिन आएंगे. लिख दो इन पतंगों पर, हम कागज नहीं दिखाएंगे." कृतिका कामरा ने यह बात ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए की. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "हैप्पी मकर संक्रांति." बता दें कि कृतिका कामरा सोशल मीडिया पर ककाफी एक्टिव रहती हैं. इससे पहले कृतिका कामरा ने अपने एक और ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की थी. अपने ट्वीट में कृतिका कामरा ने लिखा, "इनकी सरकार में से एक 'लोगों को कुत्तों की तरह गोली मारने' और दूसरा लोगों को 'जिंदा दफनाने' की धमकी देता है. लेकिन आजादी ही एक समस्या है. ठीक है."

हाथ में वाइन का गिलास और चेहरे पर मास्क, डेट नाइट के लिए यूं तैयार होते नजर आए प्रियंका और निक

One brags their government has “shot people like dogs”.. another threatens to bury people alive.. but “aazadi” is a problem. Ok.