टीवी की इच्छाधारी नागिन निया शर्मा के मैथ्स के एग्जाम में आए थे 9 नंबर, बताई यह वजह

Ya got 9 marks out of 40 at Maths. I knew i Was deAd https://t.co/phQBj0fplH — NIA SHARMA (@Theniasharma) September 4, 2020

निया शर्मा (Nia Sharma) का यह जवाब ट्वीटर पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं निया के जवाब पर मैथ्स को लेकर दूसरे लोग भी खुद की यादें शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा मुझे भी मैथ्स में 9 नंबर आए थे, मुझे लगा था इस धरती पर मैं ही अकेली ऐसी शख्स हूं. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था. निया के इस 'आस्क निया सेशन' में कई लोगों ने उनसे कई दिलचस्प सवाल पूछे, जैसे आप यंग जेनरेशन के लोगों को क्या कहना चाहती हैं? आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है जैसे सवाल.

Who is your celebrity crush in school time? #AskNia@Theniasharma — shweta tomer (@shwetatomer4) September 4, 2020

#AskNia One webseries which you liked the most? — ????????????????????????????_????????????????????_???????? ♡ (@Attitude__boy_) September 4, 2020

Your Fav Director you would like to work with #AskNia@Theniasharma — Silent Killer ???????? (@IamMohu18) September 4, 2020

बता दें कि निया शर्मा (Nia Sharma) हाल ही रिएलिटी शो ''खतरों के खिलाड़ी- मेड इन इंडिया'' की विनर बनीं हैं. रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो को जीतने वाली निया दूसरी महिला कंटेस्टेंट हैं.