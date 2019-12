टीवी एक्ट्रेसेस का भी Jamia मामले पर फूटा गुस्सा, बोलीं- यह मेरा भारत नहीं...

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी (Jamia Millia Islamia University) के छात्रों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध का मामला तूल पकड़ चुका है. जामिया यूनिवर्सिटी की ही एक छात्रा ने मीडिया के सामने आकर बताया कि जब ये सब शुरू हुआ तो हम लाइब्रेरी में थे. तभी छात्रों का एक झुंड भागते हुए आया और 30 मिनट में लाइब्रेरी छात्रों से भर गई. उनमें से कुछ लड़कों के सिर से खून निकल रहा है. कुछ पुलिस वाले अंदर आए और जोर-जोर से गालियां देने लगे. इन सबकी वजह से हम पूरी रात रोते रहे. अब मुझे इस पूरे देश में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है. छात्रा के इस वीडियो को लेकर टीवी एक्ट्रेस श्रुति सेठ (Shruti Seth) ने ट्वीट किया है, जो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है.

This is heartbreaking. This is not my India. This should not be happening.

No child, student, adult or senior citizen should feel this way in their own country. https://t.co/As3r7p1N5w