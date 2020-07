अक्षय कुमार Video में दे रहे थे लोगों को मास्क पहनने की सलाह, तो ट्विंकल खन्ना ने लगा दिया चोरी का आरोप

वीडियो में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) कह रहे हैं, "अगर आप नहीं चाहते कि आप हर भारतीय भाषा में गाली खाएं या फिर कोई आपको बुरी बात कहे, तो चुपचाप आप इस मास्क का इस्तेमाल करें." वीडियो को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, "अपने जीवन को सामान्य रूप से चलाओ लेकिन सामान्य नियमों का पालन करो." अक्षय कुमार के इस वीडियो पर ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने भी रिएक्ट किया है और साथ ही एक्टर पर चोरी का आरोप लगाया है.

Also get your own mask and don't rob your partner's freshly washed, pretty, floral one:) #SafeNormalhttps://t.co/sbATVnZUvC