अक्षय कुमार ने टशनबाजी में खुद को लगाई आग, गुस्साई ट्विंकल बोलीं- घर आओ...तुम्हारी जान ले लूंगी...देखें Video

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) हमेशा ही कुछ नया अनोखा करने के लिए पहचाने जाते हैं, और हाल ही में एक वेब सीरीज लॉन्च के दौरान 'केसरी (Kesari)' अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने खुद को आग ही लगा ली. जब अक्षय कुमार की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तो उनकी बीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) को गुस्सा आ गया और उन्होंने अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को झाड़ पिलाते हुए एक ट्वीट कर डाला. ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) का गुस्सा साफ देखा जा सकता है.

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने कल वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखने का ऐलान किया. इस तरह अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) के जरिये अक्षय कुमार डिजिटल दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं और इस सीरीज को 'द ऐंड (The End)' नाम दिया गया है. अक्षय कुमार ने सीरीज को लॉन्च मौको को सनसनीखेज बनाने के लिए खुद को आग लगा ली और मंच पर रैंप वॉक करने लगे. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने इन तस्वीरों के साथ ट्वीट कियाः प्राइम वीडियो की द ऐंड से जुड गया हूं और सही में आग लगाने की तैयारी है. विश्वास करें, यह सिर्फ एक शुरुआत है.

Crap! This is how I find out that you decided to set yourself on fire ! Come home and I am going to kill you-in case you do survive this! #GodHelpMehttps://t.co/K7a7IbdvRN