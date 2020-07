ट्विंकल खन्ना का कढ़ाई करते हुए Video हुआ वायरल, बोलीं- नानी की आवाज अब भी कानों में गूंज रही...

बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. कोरोनावायरस और लॉकडाउन के कारण ट्विंकल इन दिनों अपने घर में ही कैद हैं. ऐसे में एक्ट्रेस घर में अलग-अलग काम करके अपना समय बिता रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में ट्विंकल कढ़ाई करती नजर आ रही हैं. वीडियो में ट्विंकल धागे से कढ़ाई कर रही हैं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की बीवी ट्विंकल खन्ना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "मेरी नानी के घर में रहते हुए, हम सभी ने पेंट, सिलाई और बुनाई सीखी."

While growing up in my Grandmother's house, we all learnt to paint, sew and knit. After twenty years I am trying my hand at embroidery again, struggling but trying. I can still hear my Nani's voice echoing in my head, ‘Tina, don't do untidy work.' pic.twitter.com/ifu65ZddM1