अक्षय कुमार ने कोरोनावायरस से जंग के लिए दान की सबसे बड़ी रकम, तो ट्विंकल खन्ना का यूं आया रिएक्शन...

कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus) को लेकर दुनिया भर में जंग जारी है. भारत में 21 दिन का लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) चल रहा है और फिल्मी दुनिया से जुड़ी हस्तियां कोरोना के खिलाफ जंग में दिल खोलकर दान दे रही हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए अब तक की सबसे बड़ी रकम डोनेट की है. अक्षय कुमार से पहले इतनी रकम किसी भी सुपरस्टार ने नहीं दी है. अब इस पर अक्षय कुमार (Akshay Kumar Twitter) की बीवी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) का रिएक्शन आया है. ट्विंकल ने अक्षय कुमार को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

The man makes me proud. When I asked him if he was sure as it was such a massive amount and we needed to liquidate funds, he just said, ‘ I had nothing when I started and now that I am in this position, how can I hold back from doing whatever I can for those who have nothing.' https://t.co/R9hEin8KF1