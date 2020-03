अक्षय कुमार के साथ अस्पताल से लौटते हुए ट्विकंल खन्ना का वीडियो हुआ वायरल, बोलीं- मुझे कोरोना नहीं है

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) उस समय अचानक से सुर्खियों में आ गए, जब उन्होंने कोरोनावायरस (Coronavirus) से जंग की मुहीम में 25 करोड़ रुपये दान दिए. अब उनका और ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोनों अस्पताल से घर लौटते दिख रहे हैं. अक्षय कुमार मुंह पर मास्क लगाकार गाड़ी चला रहे हैं. वहीं, ट्विंकल खन्ना कहती दिख रही हैं: "रविवार सुबह के 10.30 बजे हैं. पूरी सड़क खाली है और कुछ कबूतर और कौवे दिख रहे हैं. ये रहे मेरे चांदनी चौक के डाइवर. हम अस्पताल से घर लौट रहे हैं. नहीं मुझे कोरोनावायरस नहीं है. इंसान और भी बहुत चीजों के लिए अस्पताल जाता है. मेरा पैर टूट गया है."

Deserted roads all the way back from the hospital. Please don't be alarmed, I am not about to kick the bucket because I really can't kick anything at all! #sundayshenaniganspic.twitter.com/AMx5PhnVO2