ट्विंकल खन्ना ने छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर दिया रिएक्शन, बोलीं- मैं एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत में हूं जहां...

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) में छात्रों के साथ हुई बर्बरता के बाद से ही लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है. जहां देश के कई जाने-माने विश्वविद्यालय के छात्र जामिया के समर्थन में उतर आए हैं तो वहीं बॉलीवुड कलाकार भी जामिया और बाकी विश्वविद्यालयों के छात्रों को ट्वीट कर अपना समर्थन दे रहे हैं. हाल ही में इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत की बात करने के साथ ही छात्रों के साथ हुई हिंसा पर अपना रिएक्शन दिया है. ट्विंकल खन्ना की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, साथ ही लोग इसपर खूब रिएक्शन भी दे रहे हैं.

That was last week and now add oppressing the voices of our students by using violence and we have crawled even further into the dark tunnel. I stand by a secular, democratic India where peaceful dissent is our… https://t.co/wiZVSq71Nc