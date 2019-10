ट्विंकल खन्ना ने 5 गायों के साथ पोस्ट की फोटो, खुद को बताया छठी...देखें Viral Pic

बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) फिल्मों से दूर रहने के बाद भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. कभी अपनी फोटो तो कभी वीडियो के जरिए ट्विंकल खन्ना लोगों का खूब ध्यान खींचती हैं. ट्विकंल खन्ना सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट्स के जरिये करारे तंज भी कसती हैं. लेकिन हाल ही में उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. ट्विंकल खन्ना की इस फोटो में 5 गाय लाइन से सड़क पर बैठी नजर आ रही हैं और उनके बीच एक्ट्रेस भी बैठी दिखाई दे रही हैं. फोटो को साझा करते हुए ट्विंकल खन्ना ने ट्वीट भी किया है, जो खूब वायरल हो रहा है.

Six cows sitting together, some more sacred than others :) #TravelDiaries pic.twitter.com/gUkUn6DjID

इस फोटो को साझा करते हुए ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने लिखा, 'छह गाय एक साथ बैठी हैं, कुछ दूसरी से ज्यादा पवित्र हैं.' फोटो में ट्विंकल खन्ना व्हाइट शर्ट ब्लैक ट्राउजर पहने दिखाई दे रही हैं. इससे पहले ट्विंकल खन्ना ने एक और फोटो साझा की थी, जिसमें वह बोटिंग करती दिखाई दे रही थीं. इसके अलावा भी ट्विंकल खन्ना अपने ट्वीट के जरिए फैंस में मौजूदगी दर्ज करवाती हैं. फोटो और वीडियो साझा करने के अलावा एक्ट्रेस समसामयिक मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी राय पेश करती हैं.

A morning that began in Mumbai's humid armpit and ended here,halfway down a river, where everything was drenched and nothing dampened. #TheThreeMusketeerspic.twitter.com/D3HMGJmfVN