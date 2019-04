ट्विंकल खन्ना ने अरविंद केजरीवाल का यूं उड़ाया मजाक, Tweet हुआ वायरल

ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) भले ही इन दिनों लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो खासी एक्टिव रहती हैं. राजनीति से लेकर तमाम समाजिक मुद्दों पर वो बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) सोशल मीडिया पर जब भी कुछ लिखती हैं तो जमकर वायरल हो जाता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने फिर से एक ट्वीट किया है, जो वायरल हो रहा है. उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो एक बच्ची अपने सिर पर अंडरवीयर पहनी हुई है. इस तस्वीर को शेयर कर ट्विंकल खन्ना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर चुटकी ली है.

When you are a Kejriwal supporter but don't have a monkey cap! P.S. I swear I didn't make him do this:) #cutiepie#littlemonsterpic.twitter.com/lyaCbtzavc