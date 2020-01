JNU हिंसा पर भड़कीं ट्विंकल खन्ना, Tweet कर बोलीं- गायों को छात्रों से ज्यादा सुरक्षा...

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (Jawaharlal Nehru University) में बीते दिन कुछ नकाबपोश लोगों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला कर दिया. जेएनयू (JNU) कैंपस में अचानक हुए इस हमले में कई छात्र और टीचर्स घायल भी हो गए. जेएनयू में हुए इस हमले पर देश की जनता के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में छात्रों पर हुए इस हमले को लेकर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) का रिएक्शन आया है. ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna Twitter) ने अपने ट्वीट के जरिए प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है.

India,where cows seem to receive more protection than students, is also a country that now refuses to be cowed down. You can't oppress people with violence-there will be more protests,more strikes,more people on the street. This headline says it all. pic.twitter.com/yIiTYUjxKR