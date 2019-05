पिछले तीन महीने से प्लांट आधारित डाइट ले रहे हैं ये एक्टर, बोले- अब ऐसे ही रहूंगा...

यश चोपड़ा के बेटे और बॉलीवुड एक्टर उदय चोपड़ा (Uday Chopra) इन दिनों सिल्वरस्क्रीन से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया के साथ उनकी करीबियां बरकरार हैं. उदय चोपड़ा (Uday Chopra) ने एक नया ट्वीट किया है जो खूब वायरल हो रहा है. बॉलीवुड एक्टर उदय चोपड़ा (Uday Chopra) ने बताया है कि किस तरह वे पूरी तरह शाकाहारी डाइट पर रहे हैं. यही नहीं, 'धूम' फेम स्टार उदय चोपड़ा ने पूरी तरह से अन्य तरह के आहार को छोड़ दिया है और इसका खुलासा भी उन्होंने ट्वीट में किया है. उदय चोपड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा हैः 'मैं पिछले तीन महीने से प्लांट आधारित डाइट पर हूं और मैं इसी पर कायम रहूंगा. यह जानकर खुशी हुई कि चेन्नै शाकाहार वाले टॉप 9 शहरों में शामिल है.' उन्होंने इसके साथ ही एक यूट्यूब (YouTube) वीडियो भी लगाया है.

I've turned to a plant based diet for the last 3 months and I'm planning on staying that way. Happy to know that Chennai is in the top 9 Vegan friendly cities. #GoPlantBased@OMD4thePlanet#DoItForHealth#DoItForTheAnimals or #DoItForThePlanethttps://t.co/pbHawgdinV