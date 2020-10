अंडरटेकर के ताबूत से निकलने से लेकर, बाइक राइड तक, उनके 30 साल के सफर का Video हुआ वायरल

डब्लू डब्लू ई (WWE) का सबसे बड़ा फाइटर डेडमैन यानी अंडरटेकर (Undertaker) के सफर को 30 साल पूरे हो गए हैं. इन 30 सालों में अंडरटेकर ने विश्वस्तर पर अपनी पहचान बनाई. इस सफर में उन्होंने अपने कैरेक्टर और फाइट से सबको हौरान कर दिया. 'द अंडरटेकर (The Undertaker)' ने अपने करियर की शुरुआत 1987 मे की थी. वहीं, 'डेडमैन' के इस सफर पर भारत ने एक शॉर्ट फिल्म के जरिए ट्रिब्यूट दिया है. हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में फैन्स का क्रेज 'द अंडरटेकर' को लेकर देखा जा सकता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चों से लेकर युवाओं तक के सिर पर उनका क्रेज चढ़ा हुआ है.

The support received over the years from fans across the world still amazes me. Thank you to the fans in @WWEIndia, I hope you enjoy #30YearsOfTaker on @SPN_Action. https://t.co/Vy1yekpatA