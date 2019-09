'लूटकेस' को लेकर यूपी पुलिस ने दी चेतावनी, Tweet हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू (Kunal Khemu) की अपमकिंग फिल्म 'लूटकेस' (Lootcase) का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म के लाजवाब ट्रेलर ने अभी से ही दर्शकों में एक्साइटमेंट भर दी है. ट्रेलर में 'लूटकेस' (Lootcase) के कलाकारों की कास्टिंग और कंटेंट काफी बेहतर लग रहा है. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि खुद यूपी पुलिस ने भी कुणाल खेमू (Kunal Khemu) की फिल्म का ट्रेलर अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ने कुणाल खेमू (Kunal Khemu) की 'लूटकेस' (Lootcase) का ट्रेलर साझा करते हुए लोगों को हिदायतें भी दी हैं.

अज्ञात वस्तु जैसे बैग या 'सूटकेस' को कभी न छुएं! इसकी सूचना तुरंत 100 नंबर पर दें।



Please do not touch unattended articles like bag or 'suitcase'. #Call100 immediately to report it.



