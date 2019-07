यूपी पुलिस ने शेयर की मिशन मंगल की तस्वीर, अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर कह डाली ये बात, ट्वीट हुआ वायरल

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'मिशन मंगल (Mission Mangal)' ने रिलीज होने से पहले ही लोगों के दिलों में जगह बना ली है. फिल्म 'मिशन मंगल (Mission Mangal)' का ट्रेलर दमदार होने के साथ ही लोगों को प्रेरित करने वाला भी है. खास बात तो यह है कि इस फिल्म का जादू अब यूपी पुलिस (UP Police) पर भी छा गया है और फिल्म के जरिए ही उन्होंने लोगों को सलाह देनी भी शुरू की है. दरअसल, यूपी पुलिस (UP Police) ने 'मिशन मंगल (Mission Mangal)' की पूरी टीम की एक फोटो ट्विटर पर शेयर करते हुए लोगों को ट्रैफिक रूल्स अपनाने और उसे मानने की सलाह दी है. यूपी पुलिस (UP Police) के ट्विटर पर शेयर हुई यह फोटो देखने में काफी दमदार लग रही है, क्योंकि इसमें मौजूद सभी लोग हेलमेट लगाए पोज देते नजर आ रहे हैं.

The #MissionMangal team is not violating #RoadSafety norms even in space



Copy that !



Do take care of your #Safety before launching yourself on road !#MissionMangalTrailer #Helmet#MissionHelmetTeam#MissionHelmetpic.twitter.com/9cV4aImKmc