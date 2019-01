URI Box Office Collection Day 5: विक्की कौशल की 'उरी' को दर्शकों ने दिया प्यार, दोगुनी कमाई से मचाया धमाल

खास बातें विक्की कौशल का जबरदस्त धमाल बड़े पर्दे पर कर डाला करोड़ों में कमाई यामी गौतम की दमदार एक्टिंग

बॉलीवुड के उभरते सितारे विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को दर्शकों से बड़े पर्दे पर उम्मीद से ज्यादा प्यार मिल रहा है. 25 करोड़ रुपए में बनी फिल्म 'उरी' ने दोगुनी कमाई करते हुए पहले हफ्ते में करीब 60 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने का दावा ठोक डाला. विक्की कौशल की यह पहली फिल्म है, जिसे दर्शकों से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने सिर्फ पांच दिन के अंदर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म ने शुक्रवार को 8.25 करोड़, शनिवार को 12.25 करोड़, रविवार को 15 करोड़, सोमवार को 10.25 करोड़ और मंगलवार को करीब 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला.

#UriTheSurgicalStrike is unshakable... Excellent on Day 4... Higher than Day 1... Will cross ₹ 50 cr today... Trending better than #Raazi, #Stree and #BadhaaiHo... Fri 8.20 cr, Sat 12.43 cr, Sun 15.10 cr, Mon 10.51 cr. Total: ₹ 46.24 cr. India biz. #Uri#HowsTheJosh — taran adarsh (@taran_adarsh) January 15, 2019

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ताबड़तोड़ कमाई करके साल की पहली सुपरहिट फिल्म बन गई है. अभी तक इस फिल्म ने करीब 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली है. इस फिल्म जबरदस्त कमाई को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वीकेंड आने तक यह फिल्म करीब 60 करोड़ का बिजनेस कर लेगी. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के अभिनय को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को लेकर फिल्म समीक्षकों के अच्छे रिव्यू आए थे, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस (URI The Surgical Strikes Box Office Collection) पर इसके अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को पब्लिक रिव्यू भी काफी अच्छा मिल रहा है. बता दें कि विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) 25 करोड़ के बजट में बनी है और इसे लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है.

