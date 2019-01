URI Box Office Collection Day 7: विक्की कौशल की 'उरी' का धमाल, पहले हफ्ते कमा डाले इतने करोड़

खास बातें विक्की कौशल की धमाकेदार एक्टिंग दर्शक को खूब आई पसंद अपोजिट में एक्ट्रेस यामी गौतम

URI Box Office Collection Day 7: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने लगातार एक हफ्ते शानदार कमाई करती हुई नजर आई. किसी भी दिन बॉक्स ऑफिस पर कमी देखने को नहीं मिली. बुधवार को करीब 7.73 करोड़ रुपए कमाने के साथ 'उरी' फिल्म ने 60 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म गुरुवार को करीब 6-7 करोड़ रुपए कमा सकती है. ऐसे में एक सप्ताह में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी' का कलेक्शन 65 के पार जा सकता है. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श की माने तो फिल्म ने शुक्रवार को 8.20 करोड़, शनिवार को 12.43 करोड़, रविवार को 15.10 करोड़, सोमवार को 10.51 करोड़, मंगलवार को 9.57 करोड़, बुधवार को 7.73 करोड़ रुपए कमाई, जबकि गुरुवार को करीब 5-7 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकता है.

सपना चौधरी के डांस से इम्प्रेस होकर फैन ने कर डाली ऐसी रिक्वेस्ट, खुद को रोक नहीं पाई हरियाणा की छोरी- Video

#UriTheSurgicalStrike is sensational... Crosses ₹ 60 cr... En route ₹ 100 cr Club... Is a SUPER-HIT. On course to be a BLOCKBUSTER... Fri 8.20 cr, Sat 12.43 cr, Sun 15.10 cr, Mon 10.51 cr, Tue 9.57 cr, Wed 7.73 cr. Total: ₹ 63.54 cr. India biz. #Uri#HowsTheJosh — taran adarsh (@taran_adarsh) January 17, 2019

25 करोड़ रुपए में बनी विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी' (URI) ने दोगुनी कमाई करते हुए पहले हफ्ते में करीब 65 से 68 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने का दावा ठोक डाला. सिर्फ चार दिन में 50 करोड़ कमाने फिल्म अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है. 'उरी' ने अपनी बजट से दोगुनी कमाई करते हुए पहले हफ्ते में करीब 65 से 68 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने का दावा ठोक डाला. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी' (URI) दर्शकों से बड़े पर्दे पर उम्मीद से ज्यादा प्यार मिल रहा है.

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की यह पहली फिल्म है, जिसे दर्शकों से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने सिर्फ पांच दिन के अंदर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने करीब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली है. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के अभिनय को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

आम्रपाली दुबे लड़का बन संभावना सेठ से फरमाने लगीं इश्क तो Video ने उड़ाया गरदा

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को लेकर फिल्म समीक्षकों के अच्छे रिव्यू आए थे, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस (URI The Surgical Strikes Box Office Collection) पर इसके अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को पब्लिक रिव्यू भी काफी अच्छा मिल रहा है. बता दें कि विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) 25 करोड़ के बजट में बनी है और इसे लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...