URI Box Office Collection Day 8: विक्की कौशल की 'उरी' ने 'बधाई हो' को छोड़ा पीछे, कमाई में बना डाला ये रिकॉर्ड

खास बातें विक्की कौशल की 'उरी' का तहलका दूसरे वीकेंड पर भी धमाल एक्ट्रेस यामी गौतम की शानदार परफॉर्मेंस

URI Box Office Collection Day 8: विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) कमाई में नए-नए रिकॉर्ड बना डाले हैं. पहला हफ्ता पूरा होने के बाद 'उरी' (URI) ने पिछले साल सुपरहिट रही आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) फिल्म 'बधाई हो' (Badhaai Ho) को काफी पीछे छोड़ दिया. गुरुवार को रिलीज हुई 'बधाई हो' ने शुरुआत के 8 दिन में 66.10 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि 'उरी' ने 7 दिन में ही 70.94 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (URI Box Office Collection) किया. इतना ही नहीं, पहले हफ्ते की कमाई के मामले में पिछले साल रिलीज हुई 'सोनू के टीटू की स्वीटी', 'राजी' और 'स्त्री' को भी 'उरी' फिल्म ने पीछे छोड़ दिया. यह जानकारी ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने दिया.

अवार्ड फंक्शन में कुछ इस अंदाज में आईं नजर जाह्ववी कपूर, Video से नजर नहीं हटा पा रहे हैं लोग

तरण आदर्श की माने तो फिल्म ने शुक्रवार को 8.20 करोड़, शनिवार को 12.43 करोड़, रविवार को 15.10 करोड़, सोमवार को 10.51 करोड़, मंगलवार को 9.57 करोड़, बुधवार को 7.73 करोड़ रुपए कमाई, गुरुवार को 7.40 करोड़ की कमाई कर डाली, जबकि शुक्रवार को करीब 5-7 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है. 25 करोड़ रुपए में बनी विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी' (URI) ने करीब तीन गुनी कमाई कर ली है. सिर्फ चार दिन में 50 करोड़ कमाने फिल्म अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी' (URI) दर्शकों से बड़े पर्दे पर उम्मीद से ज्यादा प्यार मिल रहा है.

#UriTheSurgicalStrike emerges a big favourite at the ticket windows... Crosses ₹ 70 cr... FIRST SUPER-HIT of 2019... Fri 8.20 cr, Sat 12.43 cr, Sun 15.10 cr, Mon 10.51 cr, Tue 9.57 cr, Wed 7.73 cr, Thu 7.40 cr. Total: ₹ 70.94 cr. India biz. #Uri#HowsTheJosh — taran adarsh (@taran_adarsh) January 18, 2019

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की यह पहली फिल्म है, जिसे दर्शकों से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने करीब 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली है. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के अभिनय को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

देखें वीडियो-

शिल्पा शेट्टी ने 15 साल बाद की ऑटो की सवारी, मस्ती भरा Video हुआ वायरल

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को लेकर फिल्म समीक्षकों के अच्छे रिव्यू आए थे, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस (URI The Surgical Strikes Box Office Collection) पर इसके अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को पब्लिक रिव्यू भी काफी अच्छा मिल रहा है. बता दें कि विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) 25 करोड़ के बजट में बनी है और इसे लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...